تشكيل لجان متخصصة لحل كل مشاكل الجامعة وتسكين المناصب الشاغرة قريباًفتح باب التعيينات لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس في سبتمبر بدلاً من نوفمبر والتعيينات وفق القوانين



آلاء خليفة



كشف مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي أن خطة سياسة القبول المعدة من قبل عمادة شؤون الطلبة يتم عرضها على مجلس الجامعة ومجلس الجامعات الحكومية، حيث يتم النظر بعين الاعتبار الى اعداد الطلبة المتقدمين، وكذلك الى حاجة سوق العمل من الخريجين، وهي دراسة يتم اجراؤها بشكل سنوي وترصد لها ميزانية محددة، كما ان لها آلية عمل معينة، مؤكدا انه سيتم عمل ميكنة لهذا الموضوع بحيث لا تكون هناك أي إشكالية أثناء عملية القبول والتسجيل بجامعة الكويت العام الحالي. ولفت الرومي الى أن الادارة الحالية متفهمة الوضع الحالي، وسيتم وضع حلول لهذا الأمر، فضلا عن إشكالية قلة الشعب الدراسية المطروحة للطلبة، مشيرا الى انه اجتمع مع عميد القبول والتسجيل لوضع آلية مناسبة وستتم مناقشتها مع عمداء الكليات ثم البدء في تطبيقها.



جاءت تصريحات الرومي على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته جامعة الكويت يوم امس بمناسبة تعيينه مديرا لجامعة الكويت، حيث خصص يوم امس لمنتسبي الجامعة من القياديين وأعضاء الهيئة الاكاديمية والهيئة الاكاديمية المساندة والإداريين، كما تم تخصيص اليوم «الاثنين» للضيوف من خارج الجامعة على أن يكون يوم الثلاثاء مخصصا للضيوف من الجمعيات والنقابات واتحاد الطلبة. وذكر الرومي ان جامعة الكويت تواجه عددا من التحديات، مؤكدا انه بجهود أعضاء الهيئة الاكاديمية والهيئة الاكاديمية المساندة سيتم وضع خطة لحل كل المشاكل، معلنا انه في القريب العاجل سيتم تشكيل لجان متخصصة لحل كل الاشكاليات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس والطلبة. وكشف الرومي انه سيتم ضم العديد من اللجان لأسرة برنامج الجامعة لوضع خطة لحل كل المشكلات سواء داخل الجامعة او في المجتمع ككل. وحول مدى وجود نية لفتح باب التعيينات بجامعة الكويت، أشار الرومي الى أن جامعة الكويت تطرح سنويا إعلانا للمتقدمين للبعثات في شهر نوفمبر، لافتا انه طلب من المسؤولين في ادارة البعثات لفتح المجال من شهر سبتمبر لتوفير وقت أطول للمتقدمين للتقدم للتعيين بجامعة الكويت، مؤكدا ان التعيينات بجامعة الكويت تتم وفقا للوائح والقوانين.



وحول تسكين المناصب الشاغرة بجامعة الكويت، ذكر الرومي انه أوصى بالبدء في تسكين المناصب الشاغرة بالجامعة، معلنا انه سيتم تسكينها في القريب العاجل.



وأشار الرومي الى ان جامعة الكويت تمد يد التعاون مع كل المؤسسات التعليمية، موضحا ان ذلك التوجه هو جزء من سياسة الادارة الجامعية الحالية في مشاركة كل الجهات والهيئات في سبيل دعم أطر التعاون المشترك لتحقيق الاهداف المنشودة، معلنا عن تشكيل لجنة «مشاركة المجتمع» والتي ستضم العديد من الجهات التي ستشارك بآراء ومقترحات لتطوير التعليم.



وفي رده على سؤال حول ان من ضمن اجراءات رفع تصنيف الجامعة هو قبول الطلبة الأجانب، وما اذا كان هناك تصور للإدارة الجامعية لتطبيق ذلك الاجراء خلال العام الدراسي المقبل، قال الرومي: هناك لجنة يترأسها نائب مدير الجامعة للتخطيط د.محمد زينل تختص بهذا الموضوع، موضحا ان الجامعة ملتزمة بتطبيق الآليات واللوائح والقوانين المختصة بهذا الأمر.