شن رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي هجوما ضد قيادات وزارة التربية مشددا على ان الوزارة تعاني تخبطا اداريا غير مسبوق بمختلف قطاعاتها.



وأوضح العازمي في تصريح صحافي ان هناك عددا من الوكلاء المساعدين انتهت مدة خدماتهم ومازالوا يمارسون عملهم في مخالفة صريحة لقوانين ديوان الخدمة المدنية.



كما شدد العازمي على ان مخالفات قرارات الديوان مستمرة ايضا في وزارة التربية بتكليف غير أهل الاختصاص، علما أن بعض المكلفين لا يحق لهم الترشح لمنصب مهم مثل مدير عام منطقة تعليمية.



وتابع قائلا «بالاضافة الى وجود شواغر في ديوان عام الوزارة كمدير التنسيق الذي لايزال شاغرا من اكثر من سنتين وغيرها من مناصب اخرى».



واوضح ان وزارة التربية تعاني كذلك من سوء توزيع المعلمين بالمناطق التعليمية بتكدسهم في مناطق تعليمية بينما تعاني مناطق اخرى من عجز المعلمين.



واشار رئيس نقابة التربية كذلك الى النقص الشديد في توزيع الوظائف الاشرافية مؤكدا ان هناك بعض المدارس ليس بها رؤساء اقسام مواد اساسية مثل الانجليزي والرياضيات وغيرهما وهو ما يعتبر كارثة تعليمية غير مبررة.



ودعا العازمي في ختام تصريحاته وزير التربية الى سرعة تصحيح الأمور في وزارة التربية فورا، وتشكيل لجان تحقيق ان كان جادا في الاصلاح.