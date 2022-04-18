كرّمت «الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم» ممثلي كلية العمارة المشاركين في تصميم بوث جديد خاص بالجمعية ليدعم مشاركاتها في المؤتمرات والفعاليات الخاصة، وهو من تصميم طلبة قسم العمارة في كلية العمارة بجامعة الكويت وبإشراف الدكتورة دلال قاسم والمعمارية دانة الحسن وتنفيذ المعماري محمد قاسم والمعماري ناصر عاشور، وذلك في مبنى الكلية في الحرم الجامعي ـ العديلية.



بداية، أشادت عضو هيئة التدريس في كلية العمارة د.دلال قاسم بالجهود التي تقوم بها جمعيات النفع العام التي لا تهدف لتحقيق الربح بل تمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع، لاسيما الجمعيات التي تعتني بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن التعاون بين كلية العمارة والجمعية الكويتية لاختلافات التعلم ما هو إلا انطلاق من باب المسؤولية الاجتماعية من كلية العمارة تجاه جمعيات النفع العام.



من جهتها، أكدت رئيسة قسم العمارة في كلية العمارة د.شيخة المباركي التزام كلية العمارة بالدعم الإستراتيجي للجمعية إيمانا منها بأهميتها ودورها في الاستثمار بأفراد المجتمع واستخراج طاقاتهم، معتبرة أن رسالة الكلية تلتقي مع أهداف الجمعية وهو ما من شأنه دائما أن يكون ركيزة مهمة للتنمية وللنهوض بالمجتمع.



كما أشارت المباركي إلى التزام الكلية بخدمة المجتمع والمضي قدما بإستراتيجيته لتحقيق التنمية المستدامة، مبينة أنه من هذا المنطلق يأتي دعمهم للجمعية التي تأخذ على عاتقها الاستثمار بقدرات الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتطويرها.