العتيبي: تفعيل دور الجمعية وترجمة أهدافها على أرض الواقع

آلاء خليفة



نظمت الجمعية الكويتية للدراسات العليا غبقتها الرمضانية بحضور رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة د.حمد المطر والنائب خالد العتيبي والنائب سعود بوصليب، ود.نايف المطيري مدير الجامعة العربية المفتوحة، وحشد من أعضاء الجمعية ومنتسبيها وتوافدت أعداد كبيرة من المهنئين أمس، وكان في استقبال ضيوف الغبقة جميع منتسبي الجمعية يتقدمهم رئيس الجمعية د.محمد العتيبي.



وأعرب رئيس الجمعية د.محمد العتيبي عن اعتزاز مجلس الإدارة بتوافد نواب مجلس الأمة والأساتذة الأكاديميين من حاملي الماجستير والدكتواره على الغبقة الرمضانية.



وأكد حرص الجمعية على تفعيل دورها الاجتماعي وتفعيل أطر التواصل بين منتسبيها كافة، مشيرا إلى أن هذه الأمسية تأتي انطلاقا من قناعة الجمعية بضرورة إحياء مثل تلك المناسبات العطرة التي تجمع منتسبي الجمعية من حاملي «الماجستير والدكتوراه» بالأساتذة الأكاديميين بالجامعات والمسؤولين عن التعليم ليتم خلالها تبادل الآراء حول القضايا المطروحة على الساحة في أجواء أخوية بعيدا عن مسؤوليات العمل لتجديد النشاط والتحفيز على مزيد من البذل والعطاء.



واختتم العتيبي بفائق الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من أسهم في انجاح أنشطة ومشاريع الجمعية، وترجمة أهدافها النبيلة على أرض الواقع، وخص بالذكر في هذا المجال أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنتسبيها والعاملين فيها.