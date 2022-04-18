استنكرت نقابة العاملين بجامعة الكويت تأخر الإدارة الجامعية بصرف مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي الجامعة.



وإذ بينت النقابة في بيان، أن المكافآت حق أصيل للموظفين، طالبت الإدارة الجديدة ممثلة بمدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي العمل على سرعة إنجاز وصرف المكافآت، لافتة الى ان النقابة متأملة خيرا بالإدارة الجديدة في حل كافة الملفات الإدارية العالقة بسبب الفراغ الاداري الذي كانت تعاني منه الجامعة، مشيرة الى انها على استعداد للتعاون مع الرومي في كل ما من شأنه الصب في مصلحة الجامعة ومنتسبيها.



ولفتت النقابة في بيانها، الى ان تأخر صرف مكافأة الأعمال الممتازة لا يتناسب والتقدير المعنوي الذي يستحقه منتسبو الجامعة الإداريون نظير جهدهم وعملهم خاصة أثناء جائحة كورونا، مطالبة كل من إدارة الشؤون الإدارية ومركز نظم المعلومات بسرعة إتمام البيانات والملفات اللازمة لصرف مكافآت الموظفين.