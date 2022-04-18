غادر وفد المنتخب الوطني للزوارق السريعة إلى ملقا بإسبانيا للمشاركة في منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة لفئة (B كلاس - القدرة والتحمل) التي ينظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM في الفترة من 22 إلى 24 الجاري، بمشاركة دولية واسعة. ويرأس فريق المنتخب الوطني المشكل من قبل لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري المتسابق الدولي السابق والمخضرم عبداللطيف العماني فيما يضم بطل الكويت للموسم الحالي المتسابق الدولي بدر الدوسري كقائد للزورق (كويت B24)، ومساعده محمد العيسائي، إلى جانب الراديو مان الرئيسي للفريق لدى الاتحاد الدولي خالد كرم، والراديو مان للفريق عادل الشريدة.



وكان في وداع الوفد بمطار الكويت الدولي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد علي الشمالي ورئيس اللجنة الفنية محمد بركات، في الوقت الذي أشار فيه الشمالي إلى أن المنتخب سيقيم معسكرا تدريبيا لمدة أسبوع في أسبانيا قبل موعد انطلاقة منافسات البطولة، وإن الآمال كبيرة بتحقيق مراكز متقدمة في البطولة وفي تمثيل الكويت خير تمثيل ورفع علمها في هذه البطولة العالمية.