مبارك الخالدي



يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اجتماعا مساء اليوم لتحديد موعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الجديد، وتحديد يوم الانتخابات. ومن المقرر أن تبدأ الأندية بالإعلان عن أسماء مرشحيها لشغل المناصب التنفيذية أو عضوية مجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة.



ومن المتوقع أن يرشح نادي برقان عبدلله الشاهين لمنصب الرئيس، كما سيرشح نادي النصر هايف حسين لمنصب نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية، كما سيقوم نادي الجهراء بترشيح أحمد عقلة لمنصب نائب الرئيس للشؤون الفنية، وقد تم تداول اسم إحدى الشخصيات النسائية بديلا عن فاطمة حيات لرئاسة اللجنة النسائية، أما نادي العربي فسيرشح منصور باشا لعضوية مجلس الإدارة.