مبارك الخالدي



بجدارة واستحقاق، انتزع فريق الجهراء احدى بطاقتي التأهل الى الدوري الممتاز قبل جولة على ختام دوري الدرجة الاولى، وذلك بعد تعادله سلبيا مع ضيفه الساحل في قمة مواجهات الجولة الـ 19 التي اقيمت منافساتها مساء أول من امس. وبهذا التعادل، اصبح رصيد الجهراء 30 نقطة وبقيت له مباراة اخيرة مع فريق برقان، وارتفع رصيد الساحل الى النقطة 28 بالتساوي مع خيطان، حيث ستحدد المواجهة المباشرة بين الفريقين الجمعة المقبل في ختام المسابقة هوية الفريق المرافق للجهراء الى الدوري الممتاز.



ولحساب مباريات الجولة ذاتها وفي لقاء غير مؤثر فاز برقان على الصليبخات بهدف دون رد ليرفع رصيده الى النقطة 13 وبقي الخاسر في ذيل الترتيب بـ 9 نقاط.



وفور إطلاق الحكم سعد الفضلي صافرة نهاية مباراة الجهراء مع الساحل عمت الفرحة ستاد مبارك العيار بتواجد رابطة المشجعين وحضور جماهيري لافت من محبي الفريق.



بدوره، هنأ رئيس مجلس الادارة نواف جديد اللاعبين وجماهير الجهراء واعضاء الجمعية العمومية، مشيدا بجهود مجلس الادارة والجهازين الفني والاداري.



من جهته، بارك عضو مجلس الادارة ورئيس جهاز الكرة خلف السهو في تصريح لـ «الأنباء» للاعبين ولجماهير الفريق، وقال ان اللاعبين لم يقصروا طوال الموسم بالعزيمة والاصرار والوعد في الدوري الممتاز. كما عبر مدرب الفريق ساندي عن فرحته الغامرة، مؤكدا ان اللاعبين عملوا بجهد كبير طوال الموسم وكانوا على قلب رجل واحد في التزامهم بالتعليمات الفنية، مضيفا ان المشوار لم يكن سهلا وكانت هناك منافسة قوية من الآخرين، لكن الجهراء يستحق التأهل الى الدوري الممتاز.