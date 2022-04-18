يعقوب العوضي



تشهد الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة اليد اليوم مباراتين على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، فيلتقي في الأولى السالمية برصيد 24 نقطة مع كاظمة بـ 28 نقطة في الـ 8:30، بينما تجمع الثانية العربي برصيد 10 نقاط مع القادسية الذي يمتلك 18 نقطة في الـ 10:30. وقد حسم المركزان الأول والثاني رسميا فحافظ الكويت على اللقب بينما ضمن كاظمة مركز الوصافة بغض النظر عن نتيجة مباراته اليوم، وتكمن أهمية لقاء السماوي مع البرتقالي في إمكانية حسم المركز الثالث لصالح السالمية الذي يلاحقه برقان. ويعتمد مدرب السالمية فاضل السعيد على مجموعة من الشباب منهم علي دشتي، وعلي بولند، وعلي البلوشي، ومحمد البلوشي والمحترف انور بن عبدالله والمحترف محمد فراد.



وفي المقابل، يعتمد كاظمة بقيادة المدرب علي العنزور على كل من سالم عبدالسلام، ترمي الخالدي، وإسماعيل الخزعل، وأحمد القطان ومشاري طه.



أما في لقاء الغريمين التقليديين فقد نجح القادسية بتفادي الهبوط إلى الدرجة الأولى بينما هبط العربي، ويخوض الفريقان المباراة أداء للواجب حيث تعد تحصيل حاصل.