يحيى حميدان



قررت إدارة نادي التضامن إعفاء مدرب الفريق الأول لكرة القدم، السلوفاكي رومان بيفارنيك، من مهمته بعد النتائج غير المرضية لـ «العنيد» في الآونة الأخيرة والتي جعلته يحتل المركز العاشر والأخير في دوري stc الممتاز قبل جولتين من النهاية.



وأسندت إدارة التضامن المهمة للمدرب جمال القبندي لإنقاذ «العنيد» من الهبوط الى «دوري المظاليم».



ويمتلك التضامن 10 نقاط ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن مراكز البقاء في الدوري الممتاز بالموسم المقبل، وعليه فإنه يحتاج لتحقيق أكبر قدر من النقاط في مباراتيه الأخيرتين أمام النصر والشباب.