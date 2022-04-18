أكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي للجمباز وأمين صندوق الاتحاد العربي للعبة ناصر الهلفي أن الاتحاد منذ نجاح إدارته الجديدة في الانتخابات التي جرت في الكويت أخيرا وضع نصب عينيه الارتقاء باللعبة ومواكبة التطورات التي تطرأ عليها حتى يكون للاعب العربي مكانا بارزا على خارطة الجمباز العالمي.



وذكر أن الكويت سباقة في دعم الرياضيين العرب، إذ أعلنت عن رغبتها في استضافة أول بطولة للباركور في فبراير 2023، ومضيفا أن الهدف من تنظيم هذه البطولة هو دعم هذه الرياضة التي أخذت تنتشر بسرعة في المنطقة العربية، في الوقت الذي يتطلع فيه الاتحاد الكويتي لتنظيم ممارستها وإعطائها الطابع الرسمي مع الحرص على حماية الشباب من مخاطر مزاولتها.



وأشار الهلفي إلى أن الاتحاد العربي برئاسة فهد الصولة يخطط لتكثيف البطولات في المراحل المقبلة من أجل زيادة الاحتكاك بين الشباب العربي وتبادل الخبرات فيما بينهم، ومشيدا في هذا الصدد بتعاون جميع الاتحادات الوطنية العربية وحرصها على النهوض بهذه الرياضة.