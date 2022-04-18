هادي العنزي



توِّج فريق «دعيج الخليفة» بطلا لدورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم، بعد تغلبه على نظيره «قرينتا» بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على ملعب الشحومي بمنطقة سلوى، بحضور ورعاية نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي، فيما حل فريق «عبداللطيف الفضالة» في المركز الثالث بعد فوزه على فريق «الأبرز» بهدفين للاشيء، كما حصل لاعب فريق دعيج الخليفة أحمد يونس على جائزة أفضل لاعب في الدورة، فيما ذهبت جائزة أفضل حارس إلى سالم الصميعي، ونال لقب هداف الدورة علي سراج، بينما فاز فريق «قرينتا» بجائزة الفريق المثالي.



هذا، وقام د.محمد الشحومي وخليفة أحمد الشحومي ومهنا المصيليت وخليفة الشحومي بتسليم الكؤوس والمكافآت المالية للفرق الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى، واللاعبون المتوجون بجوائز الأفضل.



وقد شارك في دورة الشحومي الرمضانية الرابعة التي امتدت على مدى 13 يوما 66 فريقا، وقامت القناة الرياضية الثالثة وتلفزيون سكوب بنقل فعاليات اليوم الختامي، وتولى نقل أحداث المباراة النهائية على الهواء مباشرة المعلق الكروي حامد كميل، فيما تألق محمد أكبر في تقديم الفائزين بالمراكز الأولى وجوائز الأفضل، وشهد اليوم الختامي للبطولة حضورا غفيرا، وتم تقديم العديد من الجوائز الثمينة على الجماهير الحاضرة في الختام.



من جهته، تقدم مدير البطولة خليفة الشحومي بالشكر الجزيل لكل من شارك في إنجاح دورة الشحومي الرابعة لكرة القدم، وخاصة الجهود الملخصة التي قدمها أعضاء اللجنة المنظمة، مضيفا: سعادتنا غامرة بالنجاح الذي تحقق بمشاركة قياسية على مستوى الدورات الرمضانية في الكويت بستة وستين فريقا، وقد شهدت الدورة الرابعة أحداثا استثنائية متميزة هذا الموسم، حيث شهدت مباراة فريق مجلس الوزراء، وفريق مجلس الأمة، والحضور اليومي للجماهير الغفيرة التي تستحق كل الشكر على دعمها ومتابعتها لدورة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الرابعة.



وأكد أن الدورة ستشهد مزيدا من التطور في المواسم المقبلة، مضيفا نسعى لزيادة عدد الفرق المشاركة الموسم المقبل، وحضور أكبر وجوائز قيمة أكثر، ونأمل التوفيق للجميع.



من جانبه، أشاد أفضل لاعب في الدورة أحمد يونس أن المباراة النهائية جاءت صعبة على الفريقين، مضيفا «اجتهدنا وحاولنا على مدار شوطي المباراة، وتمكنا من التسجيل في الشوط الثاني، والفوز باللقب، ونشكر نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي على تنظيم هذه البطولة، واللجنة المنظمة، ووسائل الإعلام والجماهير، وكل من ساهم في عدم الدورة»، لافتا إلى أن الفوز بجائزة أفضل جاءت بفضل تعاون جميع لاعبي الفريق.



من جهته، أكد لاعب فريق «قرينتا» غربي العجمي دورة الشحومي الرمضانية الرابعة شهد تنافسا مثيرا في جميع مراحلها بدءا من الدور الأول وانتهاء بالمباراة النهائية، مضيفا: جاءت المباراة النهائية ممتعة بدرجة كبيرة، ودانت الأفضلية للخصم، ولم نوفق في التسجيل، وفي المجمل جاءت مشاركتنا إيجابية، وسعدنا بحسن التنظيم، والجميع فائز ولا خاسر بيننا.