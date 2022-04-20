أعلنت شركة بيمكو لإدارة العقارات المتكاملة التابعة لمجموعة «مدن» عن ارتفاع حجم سوق إدارة المشاريع في الكويت خلال العام 2021 إلى نحو 2.5 مليار دولار مع توقعات بمزيد من النمو خلال العام الحالي 2022، ليبلغ نحو 2.7 مليار دولار، وذلك بسبب عودة الحركة الطبيعية عقب انتهاء إجراءات الإغلاق والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لوقف انتشار فيروس كورونا، وارتفاع أسعار النفط. وأوضح مدير تطوير الأعمال لشركة بيمكو لإدارة العقارات المتكاملة عمرو إسماعيل أن بيمكو نجحت في زيادة عدد المشاريع العقارية المدارة من قبلها وكذلك عدد الوحدات المؤجرة ومساحاتها الإجمالية مع ارتفاع القيمة التقديرية لتلك المشاريع إلى نحو مليار دولار بنهاية العام 2021.