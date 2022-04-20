محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان القيمة الاجمالية لترسيات عقود المشاريع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا - مينا واصلت تراجعها خلال مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي وبنسبة بلغت 47.8% حيث بلغت في 3.7 مليارات دولار مقارنة مع عقود فبراير التي بلغت 7.1 مليارات دولار، وكانت المنطقة قد استهلت عام 2022 بانخفاض في العقود التي ارسيت حيث تراجعت من 17.8 مليار دولار في ديسمبر 2021 إلى 8.9 مليارات دولار في يناير. وبينما غابت الكويت عن قائمة الترسيات لشهر فبراير، فقد سجلت في مارس ترسيات عقود بقيمة 219 مليون دولار لتحل بذلك في المركز الثالث خليجيا والخامس إقليميا، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المركز الاول بعقود قيمتها 1.323 مليار دولار.