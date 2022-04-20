محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت تتوقع تسلم عطاءات المقاولين بحلول 22 مايو والمتعلقة بعقد لتحويل محطة توليد كهرباء تعمل بنظام الدورة البسيطة وبطاقة 250 ميغاواط في مجمع الصبية إلى محطة تعمل بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة. وقالت المجلة إن التعديل المخطط له للارتقاء بوحدات مجمع الصبية يمثل جزءا من المشروع لزيادة طاقة التوليد بمقدار 1150 ميغاواط في مجمع الصبية للطاقة. وكانت الوزارة قد حددت يوم 17 مايو المقبل موعدا نهائيا للشركات لتقديم مقترحاتها بشأن عقد منفصل لتصميم وبناء محطة توليد الكهرباء بقدرة 900 ميغاواط ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الصبية في المجمع المعروف بالاسم ذاته.