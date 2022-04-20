عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للسنة المالية المنتهية لعام 2021 وذلك في يوم الأربعاء الموافق 6 الجاري، وقد شارك في المؤتمر كل من رئيس تنفيذي للشؤون المالية جريش ناير، ونائب رئيس أول قطاع الاستثمارات المصرفية بشار خان، ونائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات المثنى المكتوم الذي استهل المؤتمر بتقديم عرض موجز عن الشركة ولمحة عامة عن النتائج المالية الإيجابية عن العام 2021 والتي أثبتت أن شركة الاستثمارات الوطنية قد شهدت عاما من الأداء المتميز والإنجازات التشغيلية القوية والتي عززت من مكانتها المالية وكان لها الأثر الإيجابي للاحتفاظ بمركز مالي قوي وأصول ذات جودة عالية وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، وذلك بفضل نجاح استراتيجية الشركة وخبرة فريق العمل.



واستعرض جريش ناير رئيس تنفيذي للشؤون المالية في شركة الاستثمارات الوطنية شرحا تفصيليا عن المركز المالي للشركة، اذ نجحت في تحقيق نمو بارز في صافي الأرباح بلغ 24.4 مليون دينار وربحية للسهم تعادل 31 فلسا من خلال بيان الدخل، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق ربح قدره 25.6 مليون دينار كدخل شامل آخر من خلال حقوق المساهمين، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل 50 مليون دينار لعام 2021. خلال الفترة المقارنة لعام 2020، سجلت الشركة خسارة بلغت 2.7 مليون دينار من خلال بيان الدخل وخسارة للسهم بواقع 3 فلوس، وسجلت ربحا بلغ 3.75 ملايين دينار من خلال الدخل الشامل الآخر، وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل مبلغ 1.1 مليون دينار.



وأشار إلى أن العائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول بلغ 12.5% و10.7% لكل منهما على التوالي خلال عام 2021، مبينا أن نسبة الرافعة المالية بلغت 68.7% خلال تلك الفترة.



وذكر ناير أن إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين العائدة للشركة الأم قد ارتفع خلال عام 2021 ليبلغ 290.6 مليون دينار و216.8 مليون دينار على التوالي مقارنة بـ 221.4 مليون دينار و175 مليون دينار على التوالي في نهاية عام 2020.



وأوضح أن شركة الاستثمارات الوطنية نجحت في تحقيق نمو تصاعدي في مسار أدائها خلال العام 2021 بعد الصعوبات والانتكاسات المرتبطة بكوفيد منذ عام 2020، حيث تمكنت الشركة من تحقيق صافي ربح من خلال بيان الدخل بمبلغ 2.04 مليون دينار خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال تلك الفترة 6.74 ملايين دينار.



وقد بلغت ربحية السهم خلال السنة الحالية 31 فلسا، وتماشيا لالتزامنا الخاص بتحقيق عوائد ثابتة ومميزة لمساهمينا، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات قيمتها 45 فلسا للسهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وذلك من خلال الأرباح المرحلة وجزء من الاحتياطيات الاختيارية، وهذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والهيئات التنظيمية الأخرى. لذلك فإن توزيعات عام 2021 ستكون أعلى لشركة الاستثمارات الوطنية خلال آخر خمسة عشر عاما، حيث ان شركة الاستثمارات الوطنية لها تاريخ قوي وثابت لمدفوعات توزيعات الأرباح خلال السنوات السابقة، ودفعت الاستثمارات الوطنية توزيعات أرباح تتراوح بين 5 فلوس للسهم في عام 2016 و45 فلسا مقترحة للسهم لعام 2021، كما ارتفعت عائدات توزيعات الأرباح خلال الخمسة أعوام السابقة من 5.3% في عام 2016 إلى 20.5% المقترحة لعام 2021، وهي أعلى من متوسط السوق العام وعلى وجه التحديد القطاع المالي.



من جهة ثانية، قال جريش ناير إن إجمالي الأصول المملوكة للشركة شهدت نموا بنسبة 31.2% خلال عام 2021، حيث بلغت 290.6 مليون دينار مقارنة بأصول بلغت 221.4 مليون دينار في نهاية 2020، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى الارتفاع في قيمة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وكذلك يرجع هذا النمو جزئيا إلى الزيادة في الأصول ذات الرافعة المالية.



كما ارتفع إجمالي أصول الشركة المدارة لتبلغ 1.1 مليار دينار في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بأصول بلغت المليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. أي زيادة بمعدل 8.3%. وذلك لسعي الشركة لعرض مجموعة من حلول وخدمات إدارة المحافظ بجانب توفير عوائد معدلة أعلى من المخاطر لمحافظ عملائنا وحاملي وحدات الصناديق.



وتناول جريش ناير بالعرض وبالتحليل العناصر الرئيسية المحركة لأداء شركة الاستثمارات الوطنية، حيث قال ان إجمالي الدخل خلال عام 2021 بلغ 39.8 مليون دينار، مقارنة بدخل بلغ 9 ملايين دينار خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضي 2020، أي بزيادة بلغت 342%.



وأوضح أن العوامل الرئيسية التي أسهمت في انتعاش إجمالي دخل شركة الاستثمارات الوطنية خلال عام 2021، كانت أرباح الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL)، والتي بلغت 23 مليون دينار، بالإضافة إلى زيادة قيمة الاستثمارات الكويتية المسعرة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVOCI) البالغ 23 مليون دينار.



من جهة أخرى، استعرض جريش ناير الأحداث البارزة خلال 2021 لبعض القطاعات الرئيسية لشركة الاستثمارات الوطنية، حيث قال إن قطاع مينا للأوراق المالية قد استفاد من بعض الفرص الاستثمارية، من خلال توجيه أموال ومحافظ العملاء بشكل تكتيكي نحو قطاعات وشركات مؤهلة والذي ساهم في تحقيق عائد إيجابي للسنة المالية 2021 لصناديق الاستثمار ومحفظة الملكية الخاصة بالشركة وكذلك لعملائها.



وذكر أن قطاع مينا للأوراق المالية وضع خططا تفصيلية للاستفادة من جميع الأدوات الجديدة المصرح بها من قبل بورصة الكويت والاستفادة منها، وقدمت الشركة خدمة صانع السوق لكل من الخليج للكابلات والصناعات الإلكترونية وبورصة الكويت وشركة آسيا الاستثمارية.



وقال إن القطاع يواصل تعزيز قواعد بياناته الشاملة وأنظمته التحليلية الداخلية لتوفير رؤى استراتيجية وتوصيات في الوقت المناسب حول جميع جوانب الأسواق المحلية والإقليمية.



إلى ذلك، تناول جريش أداء قطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية، حيث قال إن إدارة الخدمات الاستشارية نجحت خلال الفترة الماضية في إتمام عملية إدراج شركة الصفاة للاستثمار في بورصة الكويت بنجاح، وتدبير التمويل لإحدى الشركات الرائدة في مجال اللياقة البدنية والصحية، وحاليا وفي طور تنفيذ معاملات شراء لشركة لوجستية رائدة وإتمام عملية شراء لإحدى الشركات الكبرى في الكويت، وتم الانتهاء من عملية شراء توزيع منتجات الرعاية الصحية التقنية، بالإضافة إلى عدة صفقات تمويل للديون والحصول أيضا على تمويل الاستحواذ لصفقة الشراء وترتيب تمويل المشروع، كما تقوم الشركة بالعمل على عمليتين رئيسيتين قبل الاكتتاب العام، اللتين يتوقع إتمامهما في العام الحالي.



من جانبه، قال بشار خان نائب رئيس أول لقطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية إن الشركة ترتكز على 4 عناصر استراتيجية رئيسية تتخذها لتنمية الأعمال وتعزيز المكانة التنافسية وهي: بناء الأصول المدارة، والتي تعمل على 3 مبادرات رئيسية حيث يتم العمل على تطوير المنتجات بطريقة منظمة، مع التركيز على رأس المال الاستثماري والمنتجات العقارية الدولية، وفي سبيل ذلك تقوم الشركة ببناء فريق طرح قوي بإضافة نخبة من المصرفيين المؤهلين لدعم النمو، بالإضافة إلى ذلك يتم بناء سمعة راسخة لجلب فرص استثمار مشتركة لمستثمري الشركة، ومن أمثلتها شركة بورصة الكويت، وشركة السكب الكويتية وشركة (فينكو)، وشركة فيدكس (FedEx) في إيطاليا، وكيتسينغن.



وتناول بشار خان العنصر الثاني في استراتيجية «الاستثمارات الوطنية»، حيث قال انه يتركز على تمكين التكنولوجيا والكفاءات، حيث تعمل الشركة على تركيز جهودها في المرونة الرقمية والاستثمار في رقمنة العمليات وتطوير بيئات العمل، وتماشيا مع ذلك أطلقت «الاستثمارات الوطنية» قنوات رقمية جديدة للعملاء مثل التداول عبر الإنترنت ومنصة العميل وتطبيق الواتساب لإدارة علاقات العملاء، وأيضا القيام على تسخير الكفاءات التشغيلية من خلال عمليات الإسناد الخارجي والعمل مع استشاريين مشاركين للاستفادة من قدراتهم ومعرفتهم وخبراتهم.



وقال إن العنصر الثالث من الاستراتيجية يتمحور في تعزيز الحوكمة وهي من الأسباب الاستراتيجية التي ساهمت في ترقية شركة الاستثمارات الوطنية إلى وضع السوق الأول في بورصة الكويت، مما يظهر التزامنا بزيادة الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى ذلك تحديث إطار عملنا لإدارة المخاطر ليشمل مقاييس كمية ونوعية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.



وأخيرا العنصر الرابع والمتمثل في بناء وتطوير الريادة الاستثمارية المصرفية في قطاع السوق المتوسطة في الخدمات المصرفية الاستثمارية مع التركيز على العملاء متوسطي الحجم، حيث كان للشركة القدرة على استقطاب عملاء رئيسيين جدد وإتمام معاملات بارزة، وبناء فرق متخصصة في أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري والتي تم تحديدها كمجالات نمو رئيسية.



على صعيد آخر، قدم بشار خان العديد من الحالات التي تعد بمثابة أمثلة واضحة على قدرة الشركة على اقتناص الفرص وتنفيذها في السوق، مثل بورصة الكويت والتي تمثلت فكرة الاستثمار في الحصول على أصل مهم استراتيجيا بتدفقات نقدية قوية ومتكررة ومستدامة وذلك نظرا لموقعها الريادي في السوق، حيث تم الاستحواذ على حصة مسيطرة في بورصة الكويت في فبراير عام 2019، وبلغت حصة الشركة المباشرة 14.4% منذ عملية الاستحواذ، وخضعت بورصة الكويت للاكتتاب العام وعملية الادراج، وبلغ سعر السوق اليوم أضعاف تكلفة الشراء حتى الآن، وحقق الاستثمار عائدا إجماليا مضاعفا لـ 9.24 مرات وذلك استنادا الى قيم السوق حاليا.