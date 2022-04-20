

أحمد مغربي



في خطوة نحو التحول الرقمي الشامل في طرح وإجراء المزايدات في القطاع النفطي، قامت شركة نفط الكويت وللمرة الأولى بطرح مزايدة «أونلاين» لبيع كميات كبيرة من أنابيب الحفر (الخردة)، وذلك عبر منصة الشركة الرقمية، إذ أتاحت للشركات الراغبة في الدخول للمزايدة الاطلاع على الصور الخاصة بالأنابيب وحددت تاريخ 26 مايو المقبل لتلقي العروض المالية من المزايدين.

وقالت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» إن شركة نفط الكويت تعمل على مشروع رقمي كامل لتحويل كل ممارسات ومناقصات الشركة عبر بوابة إلكترونية ذكية بالكامل.

وأشارت إلى أن بيع المواد المستعملة والفائضة عن حاجة شركة نفط الكويت «أونلاين» يضمن المنافسة وتكافؤ الفرص بين المزايدين، حيث يمكن للمهتمين تصفح المزايدة المعلن عنها، وصور المواد المعروضة للبيع، وشراء المستندات، والاطلاع على مواعيد الإصدار والإغلاق وزيارة الموقع ونتائج العطاءات المقدمة آليا.