أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن تعيين صني بهاتيا في منصب رئيس المديرين الماليين للمجموعة، ومع خبرة تزيد على 30 عاما في مجال الخدمات المالية فإن بهاتيا سيلعب دورا مهما في خطط النمو طويلة الأجل لشركة المشاريع.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح: يسعدنا انضمام بهاتيا إلى شركة المشاريع في منصب رئيس المديرين الماليين للمجموعة، حيث يتمتع بسجل حافل في قيادة فرق عمل تتميز بأدائها والمتخصصة في مجال التمويل، إضافة إلى أن خبرته الكبيرة والشاملة في مجال الأعمال إلى جانب خبرته الإقليمية والدولية الواسعة ستضيف الكثير من القيمة إلى الشركة.



من جانبه، قال بهاتيا: يسعدني الانضمام إلى شركة مشاريع الكويت في هذه المرحلة من مسيرة الشركة، وإنني أتطلع إلى العمل مع الشيخة ادانا وفريق الإدارة التنفيذية لتحقيق رؤية مجلس الإدارة للشركة.



وقبل انضمامه إلى شركة المشاريع كان بهاتيا يتولى منصب المدير المالي لشركة الوطني للاستثمار، كما شغل مناصب قيادية في شركة بيت الاستثمار العالمي وبنك البحرين الوطني، كما عمل في شركة كي بي ام جي، سيمنز وبرايس واترهاوس كوبرز، متوليا مناصب مختلفة، وبهاتيا حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة دلهي وشهادة محاسب معتمد وشهادة محاسب تكاليف وإدارة.