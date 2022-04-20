توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 8.2% خلال العام الحالي 2022، و2.6% في 2023، مقارنة بـ 1.3% في 2021.



ورجح صندوق النقد الدولي، في توقعاته الاقتصادية لربيع 2022، ارتفاع التضخم في الكويت بـ 4.8% في العام الحالي و2.3% في 2023، مقارنة بـ 3.4% في 2021، كما توقع ارتفاع رصيد الحساب الجاري للكويت بـ 31.3% في 2022 و27.2% في 2023، مقارنة بـ 16.1% في 2021.



من جهة أخرى، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2022، بنحو نقطة مئوية كاملة، من 4.1% إلى 3.2%.



وأكد البنك الدولي أن العامل الأساسي لتخفيض النمو يعود للانكماش الاقتصادي المتوقع بـ 4.1%، في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى، إثر تداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.