في أجواء غمرتها البهجة والسعادة، شارك البنك الأهلي المتحد في الاحتفالية السنوية في اليوم العربي لليتيم التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية وتنمية المجتمع بدار الأطفال التابع لإدارة الحضانة العائلية، تزامنا مع أجواء الاحتفال بشهر رمضان المبارك. وقام فريق المسؤولية المجتمعية في البنك بتوزيع القريقعان على الأطفال الأيتام وإدخال الفرحة ورسم البسمة على وجوهم، والتعبير عن المودة والمحبة لهم. وأعربت رئيس إدارة المسؤولية المجتمعية والإعلام الاجتماعي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي، عن سعادتها لوجودها بين هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون للدعم والحنو والرعاية النفسية من كل أفراد المجتمع، وهو ما يتسق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحض على إكرام اليتيم ورعايته وتعويضه عن فقده لأبويه.



وأضافت التميمي: إن مشاركة البنك في هذه الفعالية يأتي ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية الذي يشتمل على الكثير من الأنشطة والفعاليات الخيرية والتطوعية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية مثل الأيتام والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المتعففة.