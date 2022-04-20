للسنة الخامسة، يطلق بنك وربة مسابقة حفظ القرآن الكريم لأبناء موظفيه بدافع حرصه على تنشئة جيل من حفظة كتاب الله وإدراك معانيه ورسائله السماوية السامية التي تعتبر مرجعا روحيا لنواحي الحياة، وتأتي هذه المسابقة كجزء من برنامج «وربة» في المسؤولية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، والتي يحرص على إقامتها سنويا لتعزيز نشر مبادئ الثقافة الإسلامية لاسيما بين الشباب. وتنقسم المسابقة للبنين والبنات إلى 3 فئات، الأولى من 5 إلى 7 أعوام، والثانية من 8 إلى 10 أعوام، والثالثة من 11 إلى 14 عاما، على أن يتم اختيار 3 فائزين من كل فئة يحصلون على جوائز مادية. وقال مساعد مدير العلاقات العامة والإعلام في بنك وربة محمد ظافر العرادة: بصفتنا مؤسسة إسلامية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، نسعى إلى غرس مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف عبر كتابه الكريم في الأجيال الشابة لتكون بمنزلة المرجع الرئيسي لهم في جميع أمور حياتهم لما تتضمنه من تشريعات عادلة توضح لهم الطريقة الأفضل للتعامل في مختلف جوانب حياتهم.