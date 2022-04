ضمن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير»، أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتعاون مع تطبيق V-Thru، تحدي المشي للجمهور لتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل عام ورياضة المشي بشكل خاص.



وانطلق البرنامج في مجمع الأفنيوز بتواجد فريق من «بيتك» وV-Thru في الجناح الخاص بالحملة للتفاعل مع الجمهور وتقديم الهدايا للفائزين والمشاركين، ويستمر التحدي الى نهاية شهر رمضان، بوجود خطة لاضافة مناطق جديدة للتحدي كل اسبوع ليتسنى للجميع المشاركة.



وتأتي هذه الشراكة للمرة الثالثة مع V-Thru ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك، والحرص على تشجيع الأنشطة الشبابية والرياضية، ضمن حملة «صحة أفضل.. لحياة أفضل»، لاسيما ان المسابقات الرياضية باتت تكسب زخما كبيرا على مستوى المجتمع، كما تهدف الشراكة إلى تسليط الضوء على التجارب الريادية للشباب الكويتي، حيث ان دعم «بيتك» للمبادرين ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس دوره الرائد في تشجيع الشباب الكويتي وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال والمبادرات والابتكارات الشبابية.



ويتيح تحدي المشي عبر خاصية V-FIT، الحصول على رصيد في التطبيق، وذلك بواقع دينار واحد عن كل 1500 خطوة، يمكن استخدامه في الطلبات الشرائية او المساهمة في حملة تشجير وتخضير الكويت ضمن إطار مبادرة «بيتك» (Keep it Green) لتحقيق بيئة مستدامة.



وفي حين لاقت هذه المبادرة النوعية ترحيبا كبيرا وإشادة من الجمهور الذي أثنى على جهود فريق «بيتك»، تهدف استراتيجية البنك من خلال تنظيم هذه الأنشطة والمبادرات المميزة إلى التواصل مع الجمهور، والمزج بين الرياضة والمسابقات التي تتيح جوائز مختلفة لكل المشاركين مثل ساعات اللياقة الذكية.



ويتخذ تطبيق V-Thru خطوات بشكل مستمر لتكوين تطبيق متكامل للتزامن مع اساليب الحياة الحديثة، منها خاصية V-Fit وخاصية حاسبة القيم الغذائية لتشجيع النمط الصحي، وخاصية Walk -thru لتسلم الطلبات عن طريق المشي وغيرها من التطويرات المستمرة لتسهيل حياة العملاء.