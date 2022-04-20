أطلقت مجموعة الشايع، إحدى الشركات الرائدة عالميا في إدارة وتشغيل العلامات التجارية، لزبائنها خدمة جديدة تمكنهم من تقديم الهدايا بطريقة سلسة ومريحة «أونلاين»، ما يجعلها خيارا مثاليا لإهداء أفراد العائلة والأصدقاء بكل المناسبات، وذلك في ظل الزيادة اللافتة في إقبال الزبائن على التسوق الإلكتروني. تعمل بطاقات الهدايا الإلكترونية بالطريقة نفسها كبطاقات الهدايا التقليدية، ولكن يتم شراؤها «أونلاين» عبر منصات التسوق الإلكتروني المشاركة. يستطيع الزبائن شراء بطاقات الهدايا الإلكترونية من ماركاتهم المفضلة وتعبئتها برصيد محدد من اختيارهم، لتكون صالحة للاستخدام في بلد الإصدار، ويمكنهم اختيار تصاميم تلك البطاقات لتناسب كل المناسبات مثل أعياد الميلاد والذكرى السنوية وغيرهما. وتتوافر بطاقات الهدايا الإلكترونية الخاصة بماركات باث & بودي وركس وفيكتوريا سيكريت اليوم في الكويت والسعودية والإمارات، وقريبا المزيد من علامات الشايع التجارية مثل أمريكان إيجل، دبنهامز، كوس، بووتس، فوت لوكر، اتش آند ام، مذركير، موجي، بوتري بارن، بوتري بارن للأطفال، ووست إلم. ولاكتشاف المزيد، يمكن للزبائن زيارة الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية المفضلة لديهم مباشرة، أو زيارة الصفحة الخاصة بالزبائن عبر موقع Alshaya.com الخاص بالمجموعة. ويقول رئيس إدارة المنصات الرقمية في مجموعة الشايع بول موريس: «ينصب تركيزنا دائما على تلبية متطلبات واحتياجات زبائننا لنضمن لهم الاستمتاع بتجربة تسوق سهلة وممتعة، وتقديم خدمة زبائن بطريقة سلسة وطبيعية تنال إعجابهم. نريدهم أن يستمتعوا بالتسوق لدينا كل يوم، سواء عبر زيارة محلاتنا أو عند التسوق «أونلاين» باستخدام الأجهزة المحمولة أو من خلال مواقعنا الإلكترونية». ويتابع: «من خلال تطوير مفهوم بطاقات هدايا الشايع الشهيرة لدينا وإصدارها بنسخة رقمية عصرية متطورة، نمنح الزبائن خيارات متعددة ليستمتعوا بإهداء من يحبون بطريقة سهلة وسريعة وليحتفلوا بكافة المناسبات».