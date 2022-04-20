تماشياً مع استراتيجية حملتها لشهر رمضان الكريم لهذا العام، أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة لعملائها في الكويت، عن تعاونها مع نادي فلير فيتنس Flare Fitness Gym ضمن حملة «حول قوتك الى من لا قوة له». ومن خلال المبادرة ساهم المشاركون في تحديات لياقة بدنية ورياضية بهدف دعم المجتمع وغرس روح العطاء ضمن الشباب الكويتي.



وأشارت stc في بيان لها إلى أن الفعاليات التي تم تنظيمها بالتعاون مع Flare Fitness تتماشى مع الركائز الأساسية لإطار المسؤولية الاجتماعية لشركة stc، والتي تركز على دعم المجتمع عبر مبادرات إيجابية وبناءة، وشملت الفعاليات تحديا للسيدات يتم فيه التبرع بوجبة إفطار صائم مقابل كل 5 كيلومترات يكملها المشاركون، وتحد للرجال يتم التبرع فيه أيضا بوجبة إفطار صائم مقابل كل عملية رفع أوزان «خطف» يتم إكمالها، بالإضافة الى توزيع وجبات الإفطار على الأسر المتعففة والمحتاجين.



وقالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: سعداء بالتعاون مع نادي فلير فيتنس الذي يشاركنا نفس الرؤية بنشر الإيجابية في المجتمع ودعم الشباب الكويتي في كل المجالات، كما أن الهدف الخيري والإنساني للحملة عبر تقديم العون للمحتاجين زاد من حرصنا على توفير وسائل الدعم للقائمين عليها.



بدوره، قال المدير الشريك في «فلير فتنس» يوسف الشايع: «إن الفعاليات التي أطلقناها في شهر رمضان ضمن حملتنا الخيرية السابعة «حول قوتك الى من لا قوة له» تأتي ضمن دور «فلير فتنس» كعلامة تجارية رياضية ناشطة في المجال الاجتماعي والإنساني خلال الشهر الفضيل».