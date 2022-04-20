«ترايب أوف 6»، العلامة التجارية المستدامة الجديدة للأزياء الرياضية والأنيقة، والمصممة خصيصا لمحبي الموضة المصنوعة بطريقة مسؤولة، تطلق تشكيلاتها في الكويت والسعودية والإمارات هذا الشهر، وهي مستوحاة من عبارة «ست خطوات فقط تفصل بيننا جميعا»، وتقدم «ترايب اوف 6» تشكيلة أزياء عصرية مريحة لمن يحبون التألق بأسلوبهم الخاص، ولكن بإطلالة تعكس أحدث صيحات الموضة. مع تبني مفاهيم الاستدامة ومراعاة المجتمع في جوهرها، تهدف العلامة المختصة بتصميم الأزياء الرياضية الأنيقة لأن تكون وجهة مفضلة لمحبي الموضة من كافة الأذواق، وتبرهن على أن عالم الأزياء يمكن أن تكون صديقا للبيئة والكوكب. وتتميز كل قطعة من تشكيلات «ترايب اوف 6» بدرجات لون مبتكرة مفعمة بالحيوية، مصممة بطريقة مسؤولة وصديقة للبيئة، وتتماشى مع المبادئ الأخلاقية التي تضمن أعلى معايير الجودة، ونشأت العلامة في دول مجلس التعاون الخليجي.وتتبنى العلامة مفاهيم التنوع والإطلالة الإيجابية للجسم بكافة تصاميمها، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من القطع، بما في ذلك الأزياء المفضلة لدى النساء والرجال معا، وبكافة المقاسات. ويتمتع زبائن العلامة بحرية اختيار الأزياء الأقرب إلى أسلوبهم الخاص. تتميز «ترايب اوف 6» بهويتها الخاصة، فهي الوجهة الجديدة لمحبي التسوق بمسؤولية في المنطقة. ويمكن للزبائن اكتشاف تشكيلات «ترايب اوف 6» لدى محلات فوت لوكر مختارة في الكويت والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى هارفي نيكلز الكويت. كما تتوافر تشكيلات ترايب اوف 6 للتسوق «أونلاين» عبر موقع نمشي الإلكتروني في الأسواق الثلاثة، وعبر موقع تمنى في الكويت. ستتوافر التشكيلة لدى نوافذ بيع مؤقتة ولفترة محدودة في: مول الإمارات، الإمارات من 18 أبريل إلى 10 مايو، وفي الأفنيوز- الكويت من 13 أبريل إلى 13 مايو، والرياض بارك، السعودية من 18 أبريل إلى 12 مايو، ورد سي مول، السعودية من 13 أبريل إلى 12 مايو.