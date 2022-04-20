أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسية للموسم الثاني من البرنامج الديني «وسام القرآن» من تقديم إمام المسجد الكبير الشيخ فهد الكندري، والذي يعرض يوميا على شاشة تلفزيون الكويت وموقع التواصل الاجتماعي YouTube طوال شهر رمضان المبارك.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها لهذا البرنامج المميز يأتي انطلاقا من حرصها على تنوع محتوى حملتها الرمضانية «زين الشهور» ليشمل البرامج الدينية والفقرات الثقافية خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى حرصها على دعم الجهود والأفكار التي يتبناها الشباب الكويتي في شتى المجالات ومنها مثل هذه البرامج التي تنشر القيم الإسلامية السمحاء بطرق عصرية ومبتكرة محببة للجمهور.



ويتخطى برنامج «وسام القرآن» في فكرته النمط التقليدي للبرامج التلفزيونية الدينية، بحيث يلتقي من خلاله الشيخ فهد الكندري كوكبة من الحفاظ المتقنين في الكويت، ويهدف إلى تقدير وتكريم حفاظ القرآن الكريم من خلال تسليط الضوء على تجاربهم وقصصهم، وذلك لتقريب أهمية القرآن إلى قلوب المشاهدين، ويطمح البرنامج للوصول إلى الجمهور العالمي من خلال ترجمته إلى 10 لغات عالمية.



وتواصل زين في شهر رمضان المبارك من هذا العام بدعمها المستمر للبرامج الدينية والثقافية التي يقدمها الشيخ فهد الكندري، والتي قامت على مدار 11 عاما بتغطية العديد من القيم والرسائل الدينية بطريقة عصرية ومبتكرة، وحققت البرامج أرقاما قياسية منها ما يقارب مليونا ونصف المليون مشترك و141 مليون مشاهدة على اليوتيوب، و2500 مقطع فيديو، و650 لقاء وضيفا من حفاظ القرآن والدعاة والخبراء، وذلك بمشاركة 120 فنيا وإعلاميا ومتطوعا، و24 دولة تم تصوير البرامج فيها.



وخلال السنوات السابقة، رعت «زين» الموسم الثاني من برنامج «فسيروا» الذي تناول فيه الشيخ فهد الكندري العديد من المواضيع حول عظمة وإعجاز الخالق في الأرض والمخلوقات بطريقة إبداعية وواقعية، وذلك من خلال تبسيط الكثير من المفاهيم العلمية المعقدة وشرحها بطريقة حديثة وسهلة تميزت بكونها قريبة من قلوب المشاهدين وخاصة الشباب منهم.



كما قدمت زين رعايتها لبرنامج «قدوة» الذي أتى تحت شعار «لنكن للناس قدوة.. والرسول لنا أسوة»، والذي تناول عدة جوانب من أخلاق وتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة مبسطة ومؤثرة، بحيث طرح من خلاله الشيخ فهد الكندري عددا من القيم الإسلامية النبيلة مثل ذم العصبية، ومنزلة النساء في الإسلام، وذم التشدد في الدين، وقوة تأثير القرآن الكريم، وحقوق الإنسان في الإسلام، وغيرها الكثير.



ويأتي دعم «زين» لمثل هذه الأفكار الإبداعية من منطلق حرصها على إبراز المبادرات الكويتية التي تتفوق في التفرد عن غيرها من خلال العمل الجاد والإنجاز، خاصة وأن برامج الشيخ فهد الكندري تهدف إلى تقريب الجمهور من القيم القرآنية النبيلة وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وربطها بحياتنا اليومية، مما يحقق الفائدة خلال الشهر الكريم.



وتواصل الشركة اهتمامها بالأعمال الإبداعية التي تقدمها الأيادي الكويتية خاصة خلال الشهر الكريم، وذلك رغبة منها في تبني طموحاتهم ولنقل صورة حضارية عن المجتمع الكويتي، فهدفها كان ولازال تسليط الضوء وإبراز الأعمال الوطنية في كل المجالات.