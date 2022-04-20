اكد مجلس الوزراء السعودي امس "حق السعودية والكويت في استغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المغمورة المقسومة واستمرار العمل في تطوير واستغلال "حقل الدرة" الواقع في تلك المنطقة إنفاذا لما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع بين البلدين في 21 مارس 2022."

وقال المجلس في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية ان جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحثت مستجدات الاحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم ولا سيما ما شهدته الاراضي الفلسطينية من استمرار تداعيات اقتحام المسجد الاقصى.

ودعا المجلس المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات وتبعاتها على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الاوسط.

وقال وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي ان المجلس تطرق الى تطورات الاوضاع في اوكرانيا مؤكدا مساندة السعودية للجهود التي تؤدي الى حل سياسي للأزمة والذي من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار.

واكد القصبي مواصلة الوقوف الى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم ومن ذلك تقديم مساعدات طبية وايوائية عاجلة بقيمة عشرة ملايين دولار للاجئين من اوكرانيا في الدول المجاورة لها بالتنسيق مع الامم المتحدة.