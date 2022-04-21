تقيم الشركة الكويتية للاستثمار مساء اليوم بطولة «البادل» الرياضية الرمضانية على مدار 3 أيام من الساعة 8:00 حتى 11:30 مساء، وذلك بالتنسيق والتعاون مع «اتحاد شركات الاستثمار» بمشاركة 16 فريقا يمثلون الشركات الاستثمارية الكويتية.



وأكد رئيس اللجنة المنظمة مجرن اللوغاني، أن الهدف من إقامة البطولة بناء وتوطيد العلاقات بين العاملين بشركات الاستثمار التي تعمل تحت مظلة «اتحاد شركات الاستثمار»، مضيفا: «سيشارك في البطولة 32 لاعبا بواقع لاعبين لكل فريق، على أن يقوم الحكام الذين وقع عليهم الاختيار لإدارة المنافسات، بشرح وتوضيح قواعد وقوانين لعبة البادل للمشاركين».



وأشار اللوغاني إلى أن «الكويتية للاستثمار» دأبت على إقامة الأنشطة الرياضية في إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع من خلال تنفيذ مبادرات متنوعة تعكس حرص الشركة على تنفيذ التزاماتها في هذا الشأن.



ولفت اللوغاني إلى أنه من بين الأنشطة الرياضية للشركة الكويتية للاستثمار على سبيل المثال وليس الحصر، الدورة الرمضانية للبراعم، التي شهدت اكتشاف العديد من المواهب، تم انضمامها فيما بعض للأندية الرياضة والمنتخبات الوطنية للمراحل السنية، وأكاديمية كرة القدم، التي تم تدشين العمل بها منذ 3 شهور بعد ضم 50 لاعبا ينتظرهم مستقبل باهر في عالم الساحرة المستديرة، والتي تعمل بشكل مجاني.