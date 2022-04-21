ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي



اقترب الكويت من إحراز لقب دوري stc الممتاز بعد تغلبه على الشباب بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الـ 17 وقبل الأخيرة، حيث رفع رصيده إلى 39 نقطة وتبقت له مباراة مع العربي في الجولة الأخيرة الإثنين المقبل «وفي حال خسارة كاظمة من القادسية فسوف يتوج بطلا للموسم الحالي بغض النظر عن نتيجة مباراته الختامية» فيما بقي الشباب على رصيده بـ 12 نقطة في المركز قبل الأخير وأصبح مهددا بالهبوط. وسجل هدفي الأبيض مهاجمه ياسين الخنيسي (21 و54 من ركلة جزاء).



وقد أجرى مدرب الكويت نبيل معلول بعض التغييرات على تشكيلته حيث أشرك منذ البداية علي حسين وعبدالمحسن التركماني إلى جانب المهدي برحمة واحمد زنكي وفي المقدمة دي ديمبلي وياسين الخنيسي وفرض لاعبوه سيطرتهم منذ البداية، في حين لعب الشباب بغياب مدربه نيبوشا الذي تعرض لوعكة صحية قبل المباراة.



وفي مواجهة أخرى ضمن الجولة نفسها، فاز العربي على ضيفه اليرموك 3-0، ليرتفع رصيد الاخضر الى 32 نقطة محافظا على مركزة الثالث، فيما ظل اليرموك على رصيده السابق بـ 12 نقطة. سجل للعربي ابيلاي مبنجيو (33 و44) وسيف الحشان (69). وفرض الاخضر سيطرته على مجريات الشوط الاول وبأقل مجهود نظرا للفوارق البدنية والفنية بين الفريقين. وفي الشوط الثاني تخلى اليرموك عن حذره وبادر بالجوم وتبادل إضاعة الفرص مع الاخضر.



وتختتم منافسات الجولة الـ 17 اليوم بإقامة مباراة واحدة تجمع التضامن صاحب المركز الأخير بـ 10 نقاط مع النصر السادس برصيد 21 نقطة على ستاد الصداقة والسلام في ١٠:٠٠ مساء، ويحتاج التضامن للفوز اكثر من منافسه بعد ما ساءت حالته في الجولات الماضية، وجاء آخر الترتيب حيث بات مهددا بالهبوط للدرجة الأولى.