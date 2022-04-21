يعقوب العوضي



احتفل فريق كرة اليد أمس بالتتويج بلقبه الثاني عشر والعاشر تواليا لبطولة الدوري الممتاز، وذلك مساء أول من أمس بعد فوز الأبيض على القرين 33 -22 في آخر مباريات البطولة، التي أنهاها برصيد 38 نقطة، بينما جاء كاظمة ثانيا برصيد 28 نقطة، والسالمية ثالثا برصيد 26 نقطة. وبعد الختام، قام رئيس اتحاد اليد الفريق المتقاعد ناصر صالح بومرزوق، ورئيس نادي الكويت خالد الغانم، وأمين صندوق النادي فهد الغانم، وأمين سر الاتحاد قايد العدواني، ومدير لعبة اليد بنادي كاظمة عمر الملا، وإداري كاظمة د.مساعد مفرح بتقليد الميداليات للفرق المتوجة وتسليم كأس البطولة للأبيض.



وفي بادرة نالت استحسان أسرة كرة اليد قامت إدارة نادي الكويت ممثلة برئيس مجلس الإدارة خالد الغانم بالاحتفال بجميع الألقاب عقب التتويج باللقب الأخير مع قدامى اللاعبين وجميع من شارك في تحقيق البطولات الاثنتي عشرة مع النادي وفي مختلف الفترات حيث شهد تكريم عدة أساطير في اللعبة.



في السياق ذاته، أكد خالد الغانم ان الإنجاز لم يأت من فراغ بل جاء عبر خطة عمل وخارطة طريق، فقد كان أحد أهدافنا الحصول على كأس التفوق والفوز بالزعامة في مختلف الألعاب.



واضاف اننا تعاقدنا مع مدرب منتخب البرتغال باولو بريرا والذي بإمكانه قيادة دفة الأبيض في الاستحقاقات المقبلة، وقد جنينا ثمار جهود كبيرة وطويلة منذ مجالس الإدارة السابقة بقيادة عبدالعزيز المرزوق والرئيس الفخري للنادي رئيس مجلس الامة الحالي مرزوق الغانم، لافتا الى أن هناك مكافآت مالية مجزية بانتظار اللاعبين تحفيزا لهم على ما قدموه.