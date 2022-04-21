برعاية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد وعلى مدار 3 أيام خلال الفترة من 17 الى 19 الجاري، أقامت جمعية المعلمين بطولتها السنوية لسداسيات كرة القدم الرمضانية، حيث فازت مدرسة حمود الصباح بالبطولة بالتغلب على مدرسة سلمة بن قيس في النهائي بهدفين نظيفين.



وحضر المباراة النهائية رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي والموجه الفني العام للتربية البدنية وليد السلامين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعقبتها مراسم تسليم كأس البطولة.



وقد اشترك أكثر 45 مدرسة ونحو 315 معلم مدارس من جميع المناطق التعليمية العاصمة وحولي والجهراء والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير إلى جانب مدارس التربية الخاصة، وتمت تصفيات البطولة على ملاعب جمعية المعلمين في الدسمة وفرعيها بمحافظة الجهراء ومحافظة الأحمدي مع اعتماد نظام خروج المغلوب.



وبهذه المناسبة، صرح عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية ناصر العتيبي، بأن الجمعية حريصة على إقامة البطولة تشجيعا للمعلمين على ممارسة الرياضة المفضلة لديهم، وتشجيع روح التنافس بين المعلمين، وتوفير الأجواء الرياضية المناسبة لهم، موضحا أنه تم توجيه الدعوة لجميع مدارس الكويت للمشاركة.



وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على ان تكون البطولة بشكل مميز هذا العام من خلال التنظيم وتوفير الأجواء الرياضية للمعلمين.