توج فريق The champion باللقب الأول لدورة كلية الكويت التقنية لكرة القدم لطلاب المرحلة الثانوية والتي يشرف عليها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بعدما نجح في تحقيق الفوز على فريق Lions بثلاثة نظيفة. وشهدت البطولة التي أقيمت بمشاركة 32 فريق من مختلف مدارس الكويت الثانوية خلال الفترة من 9 إلى 19 الجاري على ملاعب الكلية بمنطقة أبو حليفة بتواجد أكثر من 300 لاعب، إحراز أكثر من 170هدفا في 31 مباراة. وأسندت اللجنة المنظمة إدارة المباريات إلى لجنة حكام الدورة برئاسة الحكم الدولي السابق ياسر أحمد وضمت خالد ندا، عبدالله الكندري، أحمد مراد وعبدالرحمن الكندري، واقتنص خالد خزام لقب افضل لاعب في الدورة، بينما جاء محمد قمبر كأفضل حارس مرمى، وحصل الفريق الفائز على جائزة مالية 1500 دينار، بينما حصل الوصيف على 1000 دينار.



وقد شارك في تتويج الفائزين رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد ورئيس مجلس أمناء الكلية مشاري بودي ونائب رئيس الكلية عبدالرحمن العجيل.



وسبقت المباراة الختامية مباراة استعراضية لنجوم منتخب الكويت السابقين في إحياء ذكرى الراحل سمير سعيد حارس مرمى النادي العربي والمنتخب الوطني، وشهدت ارتداء جميع اللاعبين قمصان حملت رقم 22، وكانت مدة المباراة 22 دقيقة، شارك فيها ناصر بنيان لاعب القادسية السابق، د.على الضاحي، حمد موسي، علي مقصيد، حسين فاضل والحكم السابق ياسر أحمد، بينما قاد الفريق الثاني الحارس الدولي السابق نواف الخالدي، خالد عبدالقدوس، علي الكندري، يوسف اليوحة، أنور بوطيبان، سمير دشتي ومشعل البلوشي، وقدمت اللجنة المنظمة كأسا باسم الراحل سمير سعيد تسلمه اللاعب الدولي السابق أحمد موسى نيابة عن ابنه علي سمير سعيد.



وبهذه المناسبة، قال المقصيد ان الدورة جاءت امتدادا لأنشطة الاتحاد المدرسي في الفترة الأخيرة بعد تنظيم دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي، ودوري المحافظات للمرحلة المتوسطة، ومهرجان البراعم للمرحلة الابتدائية.