رعت شركة الخطوط الجوية الكويتية دورة المرحوم حمد المري الرمضانية الـ 14 الخاصة بنقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها في خماسيات كرة قدم الصالات خلال الفترة من 16 حتى 18 الجاري بمشاركة 20 فريقا من مختلف الدوائر التشغيلية والمساندة والشركات التابعة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي ورئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية طلال الهاجري، ومساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عيسى الحداد، ومساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة محمد الفواز وعدد من المسؤولين.



هذا، وتوج فريق عبدالمحسن التميمي بالمركز الأول للبطولة، بينما حصل فريق دائرة العمليات على المركز الثاني. وعلى هامش التتويج أبدى م.معن رزوقي سعادته بالتنظيم الرائع للدورة والروح الأخوية التي جمعت بين الفرق المشاركة والطاقة الحماسية في أرجاء الدورة الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إنجاحها وخروجها بهذا الشكل الممتاز والملفت.