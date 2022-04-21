تحت رعاية رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وبحضور نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد الذي ناب عن رئيس قوة الإطفاء العام، اختتمت مساء الثلاثاء بطولة قوة الإطفاء العام الأولى للجهات العسكرية للعبة البادل بمشاركة 32 فريقا.



وقد حصل على المركز الأول من قوة الإطفاء العام الرائد سيد حمزة وليد والنقيب سالم فايز، فيما حصل على المركز الثاني من وزارة الداخلية العقيد محمد العصيمي والنقيب فواز السند، وحصل على المركز الثالث من الحرس الوطني الملازم اول سليمان العساكر والملازم يوسف العساكر. وقام نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد بتكريم الحاصلين على المراكز الأربعة الأولى وتكريم الرعاة.