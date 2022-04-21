أسدل الستار مساء أمس الأول على منافسات دورة «ميني قول للصم وذوي السمع الرمضانية الأولى» التي نظمتها اللجنة الكويتية لكرة الهدف الصغير «ميني قول» تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي وبالتعاون مع قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية ونادي الصم الرياضي.



وتوج بلقب البطولة فريق يوسف الدوخي بعد فوزه على فريق جاسم يعقوب 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي الصم وسط حضور كبير من مسؤولي ومنتسبي النادي وأنصار الفريقين وعشاق اللعبة، فيما سبقت اللقاء مباراة استعراضية جمعت فريق الصم مع فريق ذوي السمع وانتهت بالتعادل 1-1.



وفي تصريح له على هامش الحفل الختامي، أكد الشحومي دعمه لهذه اللعبة التي تحمل بصمات كويتية، داعيا القائمين عليها إلى الاستمرار في العطاء وفي تنظيم مثل هذه البطولات. وأضاف: «سنساعد لجنة الميني قول قدر المستطاع في تبني هذا المشروع وهذه الفكرة وإن شاء الله سنرى دوري كويتي في هذه اللعبة»، وتابع: «نحن كرؤساء أندية قبل أن نكون سياسيين سندعم هذا الاتجاه وهذا حق القائمين على اللعبة علينا».



وقدم الشحومي شكره للجنة المنظمة على الجهود المبذولة في تنظيم هذه البطولة، كما شكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الصم الرياضي، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع، وآملا ألا تتوقف هذه الأنشطة مستقبلا.



بدوره، عبر رئيس مجلس إدارة اللجنة الكويتية لكرة الهدف الصغير «ميني قول» ورئيس اللجنة المنظمة حسن الخواجة عن سعادته البالغة بنجاح البطولة وظهور الحفل الختامي بأبهى صورة، ومضيفا: «لن تكون البطولة الأخيرة في أجندة نشاطنا السنوي بل إن لجنتنا تخطط لتنظيم عدة بطولات في المرحلة المقبلة بهدف نشر اللعبة بين أوساط الشباب».