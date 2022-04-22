ناصر العنزي ـ هادي العنزي



قدم القادسية هدية لفريق الكويت بعد تعادله سلبيا مع كاظمة أول من أمس ضمن الجولة الـ 17 من دوري stc الممتاز، قبل جولة من الختام، ليتوج «الأبيض» بطلا للدوري للمرة الـ 17 في تاريخه، بالتساوي مع العربي والقادسية في عدد مرات الفوز. وجاءت نتيجة المباراة في مصلحة «العميد» الذي يمتلك 39 نقطة مقابل 35 لكاظمة الوصيف.



بدأ القادسية المباراة بعناصره التي اعتاد مدربه ناصر الشطي إشراكها معتمدا على بدر المطوع وعيد الرشيدي في المقدمة وخلفهما فهد الانصاري وأحمد الظفيري وعبدالعزيز وادي وتراشي، وأحسن لاعبو القادسية في التحول السريع إلى ملعب الخصم ولكن النهاية كانت غير موفقة بعدما كان الأقرب للمرمى.



اما مدرب كاظمة زيلكو فقد غاب عن تشكيلته أحمد عرسان الذي كان مصدر خطورة في المباريات الماضية وزج بالمهاجم شبيب الخالدي في المقدمة وخلفه الثلاثي طلال العجمي وناصر فرج وبندر بورسلي، وشكلت هجمات كاظمة السريعة خطورة على مرمى مبارك الحربي وكاد شبيب الخالدي يصيب المرمى غير ان كرته علت العارضة (30).



وفي مطلع الشوط الثاني ضاعت على كاظمة فرصة ذهبية للتقدم بعدما سدد عماد الدين غزي كرة رأسية مرت بجانب القائم (48)، وفي الوقت بدل الضائع أهدر بدر المطوع ركلة جزاء للقادسية تمكن حسين كنكوني من صدها (93).



أدار المباراة الحكم الصربي يونافيتش وأجاد في إدارتها.



وفي مواجهة أخرى بالجولة نفسها، اقترب الفحيحيل من البقاء ضمن دوري الأضواء بعدما تغلب على السالمية 1-0 في المواجهة التي جمعتهما على ستاد ثامر بالسالمية مساء أول من أمس، ليرفع «الأشاوس» رصيدهم إلى 15 نقطة، في المركز الـ 7، فيما بقي السماوي على رصيده السابق بـ 28 نقطة خامسا.



وأظهر الفحيحيل رغبة كبيرة في حصد نقاط المباراة كاملة، منذ انطلاق الشوط الأول، وبادر المهاجم السوري مارديك مارديكيان عبر محاولتي تسديد على مرمى السالمية (2 و5)، لتنقطع بعدها الكهرباء فجأة، وتستأنف بقرار من الحكم الدولي سعد الفضلي رغم عدم كون الإضاءة جيدة بدرجة عالية، تمكن بعدها «الأشاوس» من مباغتة السماوي بهدف مبكر بواسطة المهاجم الإيفواري سيدريك هنري (9).



ولم يتراجع الفحيحيل بعد الهدف، وسعى للتعزيز بهدف ثان، وعلى الطرف الآخر لم يشكل السالمية تهديدا حقيقيا على مرمى الحارس خالد العجاجي، باستثناء فرصة جيدة للتسجيل تهيأت للبرازيلي فابيانو، لكن العجاجي تكفل بصدها (20).



ولم يظهر السماوي ضراوة متوقعة في الشوط الثاني، وبدا أكثر ميلا للاحتفاظ بالكرة، فيما اعتمد الفحيحيل على الكثافة الدفاعية أمام مرماه، ولم تجد المواجهة بعدها بجديد، سوى هدف للبرازيلي مايا للفحيحيل ألغاه الحكم (75)، ليخرج الفحيحيل بـ 3 نقاط مهمة تضعه على بعد نقطة واحدة من البقاء في «الممتاز»، في مواجهته الصعبة أمام اليرموك الاثنين المقبل.