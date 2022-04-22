مبارك الخالدي



يسدل الستار مساء اليوم على مسابقة دوري stc للدرجة الأولى باقامة مباراتين ضمن الجولة الـ 20 من البطولة، وتشهد الليلة مواجهة بطعم مواجهات الكؤوس تجمع بين الساحل وخيطان ولكل منهما 28 نقطة، فيما يشهد ستاد ناصر العصيمي لقاء الجهراء برصيد 30 نقطة والذي اعلن تأهله في الجولة الماضية امام برقان بـ 15 نقطة، ويخوض الجهراء المباراة وعينه على الصدارة والمركز الاول. وتتجه الانظار صوب اللقاء الذي يجمع الساحل مع خيطان، وقد حشد الجهازان الفنيان للفريقين بقيادة المدربين الوطنيين محمد دهيليس وهاني الصقر كل الامكانيات لتحقيق الهدف المنشود بعد موسم طويل وشاق، كما حفزت ادارتا الناديين اللاعبين في آخر تدريب لهما.



ويخوض خيطان المواجهة بفرصتي التعادل او الفوز معتمدا على فارق المواجهات الذي يصب في مصلحته، فيما يلعب الساحل بشعار الفوز فقط. الجدير بالذكر ان فريقي برقان والصليبخات خرجا مبكرا من حسابات التأهل.