هادي العنزي



أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس بالأداء الذي قدمه فريقه، وخرج من خلاله فائزا بـ 3 نقاط مهمة في مواجهة السالمية (1-0)، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الـ 17 لدوري stc للدرجة الممتازة لكرة القدم أول من امس. وقال إن الوصول إلى النقطة 15 في الجولة قبل الأخيرة للدوري الممتاز، ليس كفيلا بضمان بقاء الفريق في «الممتاز» الموسم المقبل، لكنها خطوة جيدة إلى الأمام، وتنتظرنا مهمة صعبة أمام اليرموك في آخر مواجهات الموسم، لكونها تضع الفحيحيل أمام خياري الفوز أو التعادل أمام اليرموك، وهذا الأمر قد تكون له آثار نفسية جانبية.