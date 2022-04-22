يعقوب العوضي



حقق الجهراء المركز الثالث لبطولة كأس اتحاد الكرة الطائرة بعد فوزه على القادسية 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في مقر الاتحاد في ضاحية صباح السالم. وكان الجهراء قد واجه كاظمة في الدور نصف النهائي وتلقى هزيمة بنتيجة 3-1 أيضا، فيما خسر القادسية في نصف نهائي من الكويت بنفس النتيجة.



وقد نجح الجهراء في تحقيق المفاجأة حيث كانت الترشيحات تصب في صالح القادسية بناء على تاريخ مواجهات الفريقين والعناصر المتواجدة فيهما، إلا أن الروح القتالية والإصرار والرغبة في اعتلاء منصات التتويج تغلبت على المعطيات المنطقية.