تنطلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة بطولة مركز الكويت للفروسية لقفز الحواجز، وهي البطولة المحلية الثالثة التي تقام في شهر رمضان خلال الفترة الليلية في مضمار مركز الكويت للفروسية.



وتقام البطولة على ارتفاعات 70-90 سم و105-110 سم و115-120 سم، فيما يترأس لجنة التحكيم الحكم الدولي د.يحيى الهدبان وتضم اللجنة نبيلة العلي ونضار المصطفى ولمى عبدالعال، ويتولى عبدالعزيز العجيل تصميم المسلك، تساعده غدير نعمتي، وابتسام العاروري ويعقوب النصرالله حكام ساحة وبدر الهيفي وفرح السراج في ميدان الإحماء.



وفي هذا الصدد، أكد الهدبان أن الكويت نجحت في تأهيل وتدريب الحكام الكويتيين وأصبح هناك عدد كبير من الحكام حاصلين على شهادات من الاتحاد الدولي في فروسية قفز الحواجز، والكل شاهد الحكام الكويتيين الذين يقومون بإدارة البطولات المحلية والدولية التي تقام في الكويت وأيضا في الدول المجاورة.



وبين الهدبان أن الفروسية انتشرت بصورة كبيرة في السنوات العشر الأخيرة، الأمر تطلب تأهيل الكوادر الوطنية من الحكام الكويتيين لتأهيلهم للحصول على الشهادات الدولية في مجال التحكيم لتغطية هذه الرياضة محليا وخليجيا وعربيا. وأكد أن السنوات الأخيرة شهدت الاستعانة بالتحكيم الكويتي في البطولات الخليجية بفضل المستوى المتطور الذي وصل إليه الحكم الكويتي بشهادة الجميع.