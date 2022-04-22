يعقوب العوضي



اعتذر مدرب فريق كرة اليد الأول بنادي السالمية السعودي فاضل آل سعيد عن عدم الاستمرار مع السماوي فيما تبقى له من استحقاقات الموسم الحالي، وذلك لدواعي ظروف العمل الخارجة عن إرادته، حيث أكد في اتصال هاتفي صعوبة استمراره نظرا لظروف عمله. وأثنى فاضل على مجلس إدارة السالمية وعلى الفريق، مشيرا إلى أن الحصول على المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز في ظل المنافسة القوية يعد بداية عودة السالمية إلى منصات التتويج والمنافسة على لقب الدوري، متمنيا التوفيق للجميع. من جانب آخر، تشهد صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية المباراة النهائية لكأس الاتحاد للسيدات، حيث تلعب فتيات العيون مع نادي القرين في الـ 8:30.