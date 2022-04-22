يحيى حميدان



يستعد منتخبنا الوطني لكرة الصالات لصيف حافل بالتحديات من خلال المشاركة في 4 بطولات مختلفة في فترة زمنية قصيرة، حيث ستكون البداية في دورة الألعاب الخليجية بالبلاد خلال الفترة من 14 حتى 22 مايو المقبل، ثم بطولة غرب آسيا في الكويت أيضا من 4 حتى 13 يونيو المقبل، قبل السفر إلى الدمام للمشاركة في كأس العرب من 19 حتى 29 من الشهر نفسه، قبل استضافة كأس آسيا بالبلاد أواخر سبتمبر المقبل.



وفي هذا الصدد، قال مدير «أزرق الصالات» حسين حبيب لـ«الأنباء» إن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» اعتمد برنامج الإعداد للبطولات الأربع، حيث سيغادر المنتخب إلى البوسنة في 29 الجاري لخوض وديتين مع منتخب البوسنة بتواجد 16 لاعبا، قبل المشاركة بذات التشكيلة في بطولة غرب آسيا. وأشار حبيب إلى أنه بالتزامن مع إعداد المنتخب الأول ستدخل مجموعة أخرى من اللاعبين في فترة إعداد خاصة، وهي ذات المجموعة التي ستخوض منافسات كأس العرب، وسيحصل لاعبو المنتخب الأول على راحة عقب المشاركة في بطولة غربة آسيا بعد موسم طويل وحافل بالمشاركات، قبل أن يعودوا للتدريبات أوائل يوليو المقبل استعدادا للدخول في غمار البطولة الآسيوية.



وتمنى حبيب من وسائل الإعلام والجماهير دعم «الأزرق»، الذي عودهم على الإنجازات، في الفترة المقبلة لتحقيق نتائج لافتة، كما شكر الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد الكرة على دعمها الكبير للمنتخب.