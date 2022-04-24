يعقوب العوضي



توج الكويت بلقب بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة بعد فوزه في المباراة النهائية على كاظمة بنتيجة 3-1 فيما احتل الجهراء المركز الثالث.



وعقب المباراة قام رئيس الاتحاد د.عبدالهادي الشبيب إلى جانب رئيس الجهاز الإداري محمد النصف بتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات للفرق المتوجة، وبذلك يكون «العميد» قد حقق الثلاثية الكاملة للموسم الحالي بعد فوزه بلقب الدوري وكأس السوبر.



وبهذه المناسبة، أكد عبدالهادي الشبيب في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن دخول المحترف الأجنبي الثاني في المنافسات المحلية أصبح محتوما مع بداية الموسم الماضي حيث ان القرار قد اتخذ مسبقا ولكن سيتم اعتماده رسميا في اجتماع مجلس الإدارة المقبل، مضيفا: «شهدنا تطورا في مستوى اللعبة في الموسم الحالي ونسعى للمزيد من التحسين الفني بغرض رفع المستوى العام».



وانتقل إلى خطة إعداد الأزرق الذي سيشارك في دورة الألعاب الخليجية المقبلة في مايو، موضحا: «البداية ستكون عبر معسكر خارجي في صربيا 28 الجاري لأسبوعين حيث سيخوض الفرق بعض المباريات الودية حسب الجدول الزمني المرسوم من اللجنة الفنية». وتابع: «لدينا بعض اللاعبين المصابين منهم عبدالرحمن المطوع ولكن الجهاز الطبي يتابع باستمرار الحالة البدنية والصحية لجميع اللاعبين.



واختتم قائلا: نتطلع لتحقيق إنجازات جديدة للطائرة الكويتية والوصول بها إلى أعلى المستويات ورفع اسم وعلم الكويت في مختلف المحافل الدولية».