اختتمت بطولة البولينغ الرمضانية الرابعة للأولمبياد الخاص التي نظمها نادي الطموح الكويتي في نادي البولينغ بمشاركة 48 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 جهة، هي أندية: الطموح ووربة ومدارس الهدى والنبراس والكويت الأهلية والتعليم الإرشادي وهوب وأكاديميات الكويت ونور ومؤسسات الرعاية المتكاملة ican والإخلاص التأهيلية والجمعية الكويتية بالأحمدي وفريق عبير التطوعي.



وقد أقيم على هامش البطولة، الكشف الطبي على اللاعبين واللاعبات في عيادة الفم والأسنان من قبل مركز سمايل دزاين ود.يوسف العوضي الطبيب المعتمد من الأولمبياد الخاص الدولي في صحة الفم والأسنان ود.مشاري العريان.



وشهدت البطولة التي أقيمت على مدى يومين منافسة قوية لفئة الزوجي في 6 مجموعات (2 للسيدات و4 للرجال)، وعقب تتويجها للفائزين، أشادت المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي ورئيس مجلس إدارة نادي الطموح رحاب بورسلي بمستوى الإقبال ومشاركة 14 جهة وبتطور مهارات اللاعبين ومستواهم الفني، مضيفة أن النسخة الرابعة للبطولة جاءت مميزة في كل شيء لاسيما في الفعاليات الصحية المصاحبة والتي تمثلت في فحص الفم والأسنان كجزء من البرنامج الصحي للأولمبياد الخاص الذي أجراه مركز سمايل دزاين لجميع اللاعبين.



وقدمت بورسلي الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ونادي البولينغ والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص ومركز سمايل دزاين وجريدة «الأنباء» والى جميع الجهات المشاركة وكافة الجهود التي ساهمت في إنجاح البطولة.