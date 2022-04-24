يعقوب العوضي



توجت سيدات يد القرين بلقب بطولة كأس الاتحاد بعد الفوز على نادي فتيات العيون بنتيجة 46-19 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الأول فيما احتلت سيدات نادي سلوى الصباح المركز الثالث.



وعقب المباراة، قام أمين السر المساعد في اتحاد اليد عبدالله الذياب ورئيس اللجنة النسائية د.الجازي المونس وأعضاء اللجنة دلال علي ود.فاطمة المجيبل بتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات للفرق المتوجة.



وبذلك حققت سيدات القرين أول ثنائية لهن تاريخيا بعد الفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي، بينما حافظن عليه في الموسم الجاري وظفرن بلقب الكأس أيضا.



من جانب آخر، قام اتحاد اليد بتعيين المدرب الوطني وليد سالمين مدربا مساعدا في الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب، كما عين المدرب الوطني حسين حبيب مدربا مساعدا في الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين.



وينتظر أزرقنا الشاب المشارك في دورة الألعاب الخليجية مايو المقبل، حيث تقضي خطة الاتحاد المشاركة في المنتخب الشاب مع تطعيمه ببعض لاعبي المنتخب الأول.