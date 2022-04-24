مبارك الخالدي



توج الجهراء بطلا لدوري stc للدرجة الأولى للموسم الكروي 2021-2022.



وعقب انتهاء منافسـات الجولـة الـ 20 من البطولة، قام رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف ونائب رئيس الاتحاد أحمد عقلة ورئيس مجلس إدارة نادي الجهراء نواف جديد بتتويج الجهراء.



وشهد حفل التتويج تكريم نادي الجهراء عددا من الشخصيات الداعمة للفريق وهو اللواء ابراهيم نغيمش والشاعر خلف الخطيمي، كما تم تكريم اللاعب السابق جمال مبارك بمناسبة اختياره من بين أفضل المدافعين لقارة آسيا. وشهدت الجولة الختامية فوز الجهراء على برقان 4-2 تناوب على تسجيلها عمر ذكري ورينيرو وسيزار ويوسف الرشيدي، فيما سجل لبرقان رامي بوشنيبه ومحمد الفيلكاوي، ولحساب الجولة ذاتها تأهل الساحل إلى الدوري الممتاز بعد فوزه على غريمه خيطان 2-1.



وفي ختام دوري «المظاليم» أصبح الترتيب العام هو: الجهراء في المركز الأول برصيد 33 نقطة، تلاه الساحل بـ 31 نقطة، ثم خيطان ثالثا بـ 28 نقطة فبرقان رابعا برصيد 13 نقطة، وأخيرا الصليبخات برصيد 9 نقاط.