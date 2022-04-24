حقق محمد الموسى لقب بطولة مركز الكويت للفروسية بفوزه بصدارة الشوط الرئيسي على ارتفاع 115-120 سم بزمن 29.09 ثانية، تلاه عبدالله العوضي ومحمد المليفي ومحمد كرم، وقام بتتويج الأبطال علي النصار. وقال أحمد العوضي عضو مركز الكويت للفروسية ان البطولة هي المسابقة المحلية الثالثة التي تقام في رمضان خلال الفترة الليلية، معبرا عن سعادته بالتطور الملحوظ في فروسية قفز الحواجز. بدوره، أوضح علي النصار أن الكويت نجحت بامتياز في تنظيم مسابقات ليلية في قفز الحواجز بفضل الإمكانيات المتاحة والبيئة المناسبة في هذا الشأن.