لأن شركة Ooredoo للاتصالات أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، ولأننا نحن الزعامة في مجالنا، تم الاتفاق مع خير من يمثل هذه الزعامة وهو «الأخضر» العربي، عن طريق توقيع اتفاقية شراكة تمت في برج Ooredoo، وهو المقر الرئيسي للشركة، والذي تم بحضور الرئيس التنفيذي عبدالعزيز يعقوب البابطين والمدير التنفيذي لقطاع المستهلك والأعمال عيسى الموسى ومدير إدارة شريحة ذات القيمة العالية مشاري العبدالجليل واخصائي العلاقات العامة والاتصالات الداخلية لدى Ooredoo الكويت عبدالله الخطاف ورئيس نادي العربي عبدالعزيز عاشور.

وبموجب الاتفاقية قامت Ooredoo بتقديم باقة حصرية لجمهور ومشتركي الزعيم العرباوي على iPhone13 Pro الأخضر ابتداء من 25 دينارا شهريا، وتشمل الباقة دقائق محلية وGB100 انترنت وYouTube وسوشال ميديا غير محدود وكفر خاص مع شعار النادي العربي.

وبهذه المناسبة علق عبدالعزيز البابطين قائلا: «تهدف استراتيجية Ooredoo إرساء القواعد للتحول الرقمي لنكون الشركة الرائدة في الرقمنة والابتكار في البلاد مما يؤدي إلى إثراء تجربة العملاء الرقمية وتعزيز الاقتصاد وخلق مجتمع رقمي شامل.

وتأتي شراكتنا مع العربي لتكون انعكاسا ملموسا على مكانتنا كشركة وطنية لها مكانتها الاقتصادية والاجتماعية التي تجعلها تسهم دائما في مجال رعاية الأنشطة الاجتماعية والرياضية والإعلامية بمختلف أنواعها».

بدوره، أعرب عبدالعزيز عاشور عن شكره لشركة Ooredoo وعلى حفاوة الاستقبال، مضيفا: «فخور بتعاوننا مع الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات في البلاد، شركة Ooredoo الكويت».