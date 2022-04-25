أحمد مغربي



علمت «الأنباء» أن شركة نفط الكويت طلبت الموافقة على البت في إجراءات توقيع عقد مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (رابع أقل الأسعار) بمبلغ إجمالي قدره 36.6 مليون دينار لتنفيذ خدمات الصيانة والإصلاح لخطوط الأنابيب التابعة لإدارة أصول الغاز لحين الفصل بتظلم شركة كي دي دي بي للتجارة العامة والمقاولات، حيث أفاد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بعدم اختصاصه. وقالت المصادر إن جهاز المناقصات وافق لشركة نفط الكويت على طرح مناقصة رفع كفاءة منشآت إدارة المياه، فيما أجل البت في قرار طرح مناقصة صيانة شاملة ودعم تشغيلي لمرافق الغاز في جنوب وشرق الكويت.