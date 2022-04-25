بفضل جهودها الرائدة وفريق العمل المتمرس لديها والخبرة العملية الحافلة بالنجاحات، تمكنت شركة الاستثمارات الوطنية من تحقيق معدلات أداء قياسية لصناديق الأسهم الاستثمارية المتنوعة التي تديرها الشركة من قبل فريق إدارة الصناديق الاستثمارية خلال عام 2021 لتحافظ على مكانتها كإحدى المؤسسات الاستثمارية الرائدة في الكويت والمنطقة. وأعلنت «شركة الاستثمارات الوطنية»، أن صناديقها الاستثمارية نجحت في تحقيق معدلات أداء وتوزيعات أرباح نقدية قياسية عن عام 2021 وذلك لمالكي الوحدات المقيدين في سجل حملة الوحدات بتاريخ 31/3/2022 بدءا بتاريخ 20/4/2022.



وأشادت الشركة بالأداء المتميز للصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة الذي يعكس النهج السليم وحصافة فريق إدارة الصناديق والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة والسجل الحافل بالانجازات في إدارة المحافظ المحلية والاقليمية والصناديق الاستثمارية.



وفي هذا السياق، صرح حمد الحميدي نائب رئيس تنفيذي قطاع مينا للاستثمارات المسعرة في شركة الاستثمارات الوطنية بأن صندوق الوطنية الاستثماري حقق أداء جيدا بلغت عوائده 27.7% خلال العام، لتقفز عوائد الصندوق إلى 296.7% منذ التأسيس، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف للاستثمار في بورصة الكويت، وحافظ على ترتيبه الجيد بين فئة الصناديق كبيرة الحجم والتي تفوق 50 مليون دينار، وأعلنت الشركة في وقت سابق عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية أي بواقع 50 فلسا للوحدة الواحدة لحاملي الوحدات وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وبقيمة اجمالية حوالي 10 ملايين دينار.



وقال الحميدي إن صندوق الوطنية الاستثماري الذي تأسس في عام 2001 يعد أحد الصناديق المحلية الرائدة من حيث الأداء في مجال الاستثمار في الأسهم المدرجة في البورصة، حيث يقوم الصندوق باختيار الشركات ذات الأداء الجيد والموزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين.



وذكر أيضا أن أداء صندوق الوطنية الاستثماري يعتبر مميزا عند مقارنته بحجم صافي أصول الصناديق الأخرى، حيث يعتبر صندوق الوطنية أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في الكويت بصافي قيمة أصول بلغت 158 مليون دينار، كما يعنى الصندوق بالاستثمار في أسهم الشركات الممتازة ذات العوائد المجزية والإدارة الراسخة والرؤية المستقبلية الواضحة، مما كان له الأثر الكبير في الاستقرار على مستوى توزيعاته النقدية والمنحة.



على الصعيد ذاته، أوضح الحميدي أن صندوق الدارج الاستثماري حقق عائدا بلغت نسبته 15.6% خلال الفترة نفسها، حيث يهدف الصندوق الذي تأسس في عام 2003 إلى تحقيق أعلى عائد ممكن للمشتركين من خلال الاستثمار بصورة أساسية في أسهم انتقائية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لشركات مدرجة وغير مدرجة في السوق المحلي بالإضافة إلى التوسع بالاستثمار في الأسواق الخليجية. تم توزيع أرباح نقدية مجزية بنسبة 3% من القيمة الاسمية أي يواقع 30 فلسا للوحدة الواحدة لحاملي الوحدات وذلك عن نتائج أعمال النصف الثاني من عام 2021.



وذكر أن صندوق زاجل للخدمات والاتصالات حقق خلال نفس الفترة أداء جيدا بلغت نسبته 15.49%، حيث يهدف الصندوق إلى تحقيق أعلى عائد ممكن من خلال الاستثمار بصورة أساسية في أسهم الخدمات والاتصالات وفق الشريعة الإسلامية لشركات مدرجة وغير مدرجة في السوق المحلي وأسواق الدول العربية.



وقال إن صندوق زاجل يستهدف تحقيق نمو في رأس المال وأعلى عائد ممكن، على أساس معامل مخاطر موزون، من خلال التداول بأسهم شركات الاتصالات والخدمات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك يهدف الى التوزيع النوعي بين أسهم شركات قطاع الاتصالات والخدمات في الكويت وأنحاء العالم العربي بناء على السيولة ونمو رأس المال والعوائد النقدية. ويدار الصندوق من قبل فريق استثماري متخصص يتمتع بخبرة واسعة في مجال اسواق المال. وقد تم توزيع أرباح نقدية جيدة بنسبة 5% من القيمة الاسمية أي بواقع 50 فلسا للوحدة الواحدة لحاملي الوحدات وذلك عن نتائج أعمال النصف الثاني من عام 2021.



وأعرب الحميدي عن سعادته بالأداء الجيد الذي حققته صناديق أسهم شركة الاستثمارات الوطنية خلال عام 2021 مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الاستثمار الناجح يتطلب توافر عدد من العوامل والمقومات الأساسية كالخبرة الاستثمارية والإدارة المحترفة والمتابعة الشاملة والحثيثة لكل الأخبار والقرارات التي تؤثر على الأسواق المالية.



واختتـــم بــأن شركــــة الاستثـمارات الوطنيــة تتبع نهجا استراتيجيا نشطا من حيث تحقيق أمثل العوائد على المدى الطويل من خلال تقليص المخاطر التي تنطوي عليها أسواق الأسهم، وبالتالي تحقيق أفضل العوائد الممكنة للعملاء، وهو ما يؤكده أداء الصناديق التابعة للشركة خلال 2021.